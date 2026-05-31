Mag-uuma gitigbas sa ig-agaw tungod sa bangi sa water pump

Nakaangkon og daghang samad sa nawong, ulo ug lawas ang 54 anyos nga mag-uuma human tigbasa sa iyang ig-agaw nga silingan alas 4:45 sa hapon, Biyernes, Mayo 29, 2026, sa Sityo Sutil, Barangay Tulang, lungsod sa Argao.
Ang biktima giila nga si Ricardo Languita Panerio, molupyo sa maong dapit, samtang ang nagtigbas kaniya mao si Rosendo Revillas Panerio alyas “Rody,” 49.
Sa imbestigasyon sa Argao Municipal Police Station, nasuta nga nag-inom nang daan ang suspek sa waiting shed uban sa iyang mga barkada.
Samtang naglakaw ang biktima padulong unta mangompay og sagbot para sa iyang buhi nga hayop, gitawag kini sa suspek aron paimnon. Apan human nakainom og usa ka shot, kalit lang nga nibunot sa iyang armas ang suspek ug gipusil ang biktima.
Nakabantay si Ricardo ug iyang giilog ang armas. Apan gikuha sa suspek ang sundang nga gitakin sa biktima ug maoy gigamit sa pagtagbas niini. Tungod niini, nakaangkon og mga tinigbasan sa ulo, nawong, ug ubang bahin sa lawas ang biktima.
Nakuha pagbalik sa biktima ang iyang sundang ug dayong dagan paingon sa kakahuyan.
Gisuwayan pa kini og gukod sa suspek apan wala maapsi pa.
Dali nga gidala ang biktima sa Isidro C. Kintanar Memorial Hospital sa mga barangay rescue personnel ug anaa na sa luwas nga kahimtang.
Nadakpan hinuon dayon sa gihimong hot pursuit operation sa Argao Police Station ang suspek. Sigun sa pamahayag sa anak sa biktima nga si Shiela Panerio Candido nga duna nay kasuko ang suspek sa iyang amahan nga iyang gidudahan nga maoy nagbuslot sa iyang water pump.
Gani sa wala pa nahitabo ang pagpanigbas nagpasalba sa iyang armas si Rosendo tungod sa iyang kasuko sa biktima.
Dugang ni Candido nga midangop pa og mananambal ang suspek aron iyang ipabarang nga mabuang ang nagamong-among sa water pump.
“Kanang suspek sir nagduda siya nga ang akung papa maoy nag hilabot sa ilahang water pump mao kunoy ga buslot, pero ang akung papa wala gyud na manghilabot,” matod ni Candido.
Ang mga anak sa suspetsado maoy nangayog pasaylo sa gibuhat sa ilang amahan.
Alang kang Candido nga makapasaylo ra sila tungod kay kabanay ra usab nila ang suspek apan ila gyud gihapon kini nga pasakaan og kaso tungod kay ang iyang amahan maoy nag-antus. Nabalaka sila nga kung pasayluon matod pa ang suspek hutdon sila sa pagpatay niini.
Gipangita pa sa Argao Police Station ang armas nga gigamit sa suspek, kinsa giandaman na og kasong Attempted Homicide. / AYB