Mag-uuma nag-sideline pagka pusher, nakuhaag P3.4M shabu

Way swerte kining usa ka mag-uuma nga kon walay ani mag sideline sa pagpamaligya'g shabu human kini naposasan atol sa gihimong anti-illegal drug operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7), uban sa PNP Drug Enforcement Group 7 ug Naval Forces Central.
Nahitabo ang operation alas 2:40 sa hapon, Sabado, Agusto 30, 2025, sa Sitio Buanan, Barangay Pung-ol Sibugay, bukirang dapit sa siyudad sa Sugbo.
Ang suspetsado giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alyas Jokjok, 30, usa ka mag-uuma nga residente sa maong lugar.
Nakuha gikan sa suspek ang lima ka dagkong putos sa gituohang shabu nga motimbang sa 500 gramos nga dunay estimated average market value nga P3.4 million.
Ang maong mga ebidensya giduso na sa buhatan sa PDEA7 Regional Forensic Unit alang sa himuon nga chemical analysis.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga tulo ka semana nila nga gipaubos sa case buildup si Jokjok human sila nakadawat og impormasyon gikan sa confidential informant.
Giingong makabaligya si Jokjok og 15 gramos nga shabu matag semana.
Kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 ang giandam nga kaso sa PDEA7 batok sa maong mag-uuma. / AYB