Mag-uuma nagguyod og kabaw gipusil

Naigo sa bukton ang usa ka 35-anyos nga mag-uuma human kini gipusil sa laing mag-uuma samtang nagguyod sa kabaw sa bukirang bahin sa Barangay Cantularoy, lungsod sa Sibonga mga alas 5 pasado sa hapon, Biyernes, Agusto 14, 2026.
Ang biktima giila sa kapulisan nga si Raymond Arnaiz, taga Purok 1 sa nahisgutang barangay.
Samtang ang responsable sa pagpamusil nailhan nga si Jaylord 'Eloy' Redondo, 22 anyos ug residente sa Barangay Duguan sa maong lungsod.
Base sa imbestigasyon sa Sibonga Police Station, nga samtang giguyod sa biktima ang kabaw padung sa lim-aw, kalit lang niabot si Redondo, ug gipusil siya sa makadaghang higayon gamit ang wala pa matino nga kalibre sa armas.
Usa ka bala ang nakaigo sa wala nga bukton ni Arnaiz.
Sa dugang kasayuran, matud pa nga nasuko si Redondo kay giingnan ni Arnaiz ang iyang amahan nga ireklamo sa Barangay kay matud pa nanghuwam og motor unya wa giuli.
Daling gidala sa Carcar City District Hospital ang biktima samtang padayon pa nga gipangita sa kapulisan ang suspek nga nisibat human sa pagpamusil. / JDG