Mag-uuma nakuhaa’g mga armas, drugas sa Alcantara

Nakuhaan og taas nga kalibre sa armas nga walay lisensya ug mga pinakete sa gituohang shabu ang 24-anyos nga mag-uuma atol sa pag-serve sa search warrant sa balay niini sa mga sakop sa Alcantara Municipal Police Station sa Huwebes sa buntag, Oktubre 22, 2026, sa Barangay Manga, Lungsod sa Alcantara, Sugbo.
Ang nasikop mao si alyas Ryan, 24, mag-uuma, residente sa maong lugar.
Nakuha sa mga operatiba ang usa ka kalibre 38 nga rebolber nga dunay tulo ka bala ug usa ka KG9 Luger nga dunay 30 ka bala sa 9mm caliber pistol ug magazine niini.
Lakip sa nasakmit ang mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 3.97 grams nga dunay standard drug price nga P26,996.
Ang kapulisan sa Lungsod sa Alcantara nakadawat og impormasyon labot sa pagdaladala og armas ni alyas Ryan nga maoy hinungdan nga gipaubos siya sa monitoring ug validation.
Human makuha ang tanang kasayuran, niaplay dayon ang Alcantara Police Station og search warrant nga giaprobahan sab dayon ni Honorable Judge Anabelle Robles, ang Executive Judge sa RTC Branch 96 sa Lungsod sa Barili pinetsahan niadtong Oktubre 21, 2026, sa kalapasan sa Republic Act 10591.
Ang mga nakuha nga ebidensya giduso na ngadto sa police station alang sa proper documentation.
Samtang ang search warrant gibalik na sa korte nga maoy nag-isyu niini alang sa pagpasaka og kaso. / AYB