Mag-uuma nakuhaan og P257K nga shabu

Usa ka mag-uuma nga notadong drug pusher ang nadakpan sa mga sakop sa Adlaon Police Station alas 9:40 sa buntag, Huwebes, Oktubre 8, 2026, sa Sityo Tagaytay, Barangay Adlaon, bukirang dapit sa Siyudad sa Sugbo.
Ang nasikop giila nga si alyas Eric, 47, minyo, taga Sityo Cobcawa sa maong barangay.
Nasakmit gikan kaniya ang 11 ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 37.8 gramos nga dunay standard drug price nga P257,040.
Nasayran gikan sa Adlaon Police Station nga nakadawat sila og impormasyon gikan sa usa ka kasaligang tinubdan nga adunay namaligya og shabu sa maong dapit.
Dali nga niresponde ang mga polis ug ilang naabtan ang suspek nga nagkupot og mga pinakete sa shabu hinungdan nga ilang gidakop.
Sa gihimong background investigation sa kapulisan, nasayran nga nadakpan na niadtong 2021 si Eric sa kaso gihapon sa ilegal nga drugas.
Apan sa dihang nakagawas, nibalik siya sa pagpamaligya og shabu.
Kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa suspek. / AYB