Mag-uuma namatay sa kinumo

Tungod lang sa panaglalis sa parking, namatay ang usa ka 47-anyos nga mag-uuma human gikulata sa usa ka hubog nga tourist guide niadtong Miyerkules sa hapon, Enero 7, 2026, sa Barangay Cabadiangan, Lungsod sa Alcantara.
Ang biktima nga si Elegio Incipido Ejalon, 47, residente sa Barangay Manga sa samang lungsod, gideklarar nga dead-on-arrival sa tambalanan tungod sa grabeng bun-og sa ulo.
Ang suspek nga si Fernan Ursal Toledo, 40, usa ka tourist guide, nadakpan dayon ug mag-atubang og kasong murder.
Sumala ni Police Captain Grant Serafin Petalio V, hepe sa Alcantara Police Station, naabot ang suspek nga hubog sakay sa iyang motor ug ni-parking sa tunga sa karsada.
Gibadlong ni Ejalon, kinsa nag-inom sab uban sa mga higala, si Toledo tungod kay delikado ang iyang pag-parking.
Nasuko ang suspek ug nahitabo ang panaglalis. Sa paglakaw sa biktima, gisundan siya sa suspek ug nagsugod ang sinumbagay. Nalupig ang biktima ug natumba.
Bisan wala na’y panimuot ug gisuwayan na og uwang sa mga tawo, wala gihapon mohunong ang suspek sa pagsige og sumbag sa ulo sa biktima.
Gibutyag sa kapulisan nga dako og epekto ang maong mga sumbag tungod kay si Ejalon bag-o lang gioperahan sa ulo niadtong miaging tuig tungod sa blood clot gikan sa disgrasya sa motor.
Natiwasan ang iyang kondisyon tungod sa grabeng kulata ni Toledo. / GPL