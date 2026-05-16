Mag-uuma nga armado gironda sa CIDG

Usa ka mag-uuma nga kanunay gireklamo sa iyang silingan tungod sa pagdala-dalag armas ang gironda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group-Mandaue City Field Unit pinasikad sa search warrant sayo sa buntag sa Biyernes, Mayo 15, 2026 sa Purok 4, Barangay Cambinocot, bukirang dapit sa dakbayan sa Sugbo
Ang subject sa search warrant nga giluwatan ni Judge Anacleto Debalucos, ang Executive Judge sa RTC Branch 17 sa dakbayan sa Sugbo, mao si Jeremias Montes Estores Sr., 57, molupyo ra usab sa maong lugar.
Nakuha gikan kaniya ang usa ka kalibre 45 nga armas nga dunay lima ka bala.
Ang CIDG nakadawat og reklamo gikan sa mga residente sa dapit labot sa pagdala-dala og armas ni Estores nga walay lisensya.
Gipaubos ni sa surveillance ug sa dihang nasuta nga tinuod ang reklamo mi apply dayon sila og search warrant sa korte niadtong Mayo 12, 2026.
Anaa na sa kustodiya sa CIDG ang suspek ug giandam na ang kasong kalapasan sa Section 3 in relation sa Section 28 sa Republic Act 10591 nga ipasaka batok kaniya. / AYB