Mag-uuma'ng gibalibaran moesmiringhoy, nanigbas

Mag-uuma nga gibalibaran sa iyang kapuyo nga moesmiringhoy (pakighilawas) ang napungot ug nanigbas na hinuon niadtong alas 4:55 sa hapon Martes, Septiyembre 29, 2026, sa Sityo Cansili, Barangay Nug-as, Alcoy, Sugbo.
Ang 34-anyos nga suspek nga giilang alyas “Bakig,” adunay kapuyo, gibalhog sa Alcoy Police Station tungod sa giatubang niyang kasong frustrated homicide. Ang 37-anyos nga biktima ang nakaangkon og grabe’ng samad sa ulo, nawong ug bukton ang nagpatambal sa Vicente Sotto Memorial Medical Center.
Asoy sa hepe sa Alcoy Police Station Police Major Jose Nilo Abello nga selos ang motibo sa pagpanigbas kay sayo sa buntag sa wa pa ang hitabo, nag-away ang duruha ilabi na nga adunay gihangyo ang suspek.
“Kuan daw naa siya’y gihangyo sa kapuyo, kanang sa magtiayon gud. Mihangyo lagi siya maingon nato kana guro gusto moesmiringhoy, gibalibaran man,” matod pa ni Major Abello.
Nianang hapon, ang saksi nga 19-anyos nga si John Peter nga nanguha og kumpay nga ilawog sa iyang binuhing kahayopan ang nakakita sa suspek nga nagpaingon sa umahan.
Iya pa gani kining gitimbaya ug gitubag sab siya.
Wa magdugay, singgit sa biktima ang nilanog sa palibot nga nangayo og panabang kinsa niadtong higayona nagtikad sa ilang umahan.
Gisusi ni John Peter ug iyang nakita nga gisigehan og tigbas sa suspek ang iyang kapuyo.
Iya untang tabangon apan siya na sab ang giatubang sa suspek nga nagbitbit og sundang, hinungdan nga nikaratil og dagan dungan sa pagsinggit og tabang sa mga silingan.
Nitago sa kalasangan ang suspek sa dihang niabot sa responding team sa kapulisan.
Nianang kadlawon sa Miyerkules, Septiyembre 30, 2026, nitahan sa iyang kaugalingon si Bakig kay nakonsensiya sa iyang nahimo.
Gibutyag ni Major Abello nga pwerting hilak sa suspek gumikan sa grabe’ng pagmahay. / GPL