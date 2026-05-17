Mag-uyoan nga nagpusil sa lab-asera, sikop

Dali nga nadakpan sa Cebu City Police Office ang duha ka suspetsado nga uyoan ug pag-umangkon nga maoy gitumbok nga nagpusil sa usa ka lab-asera sa Tres de Abril, Barangay Labangon sa siyudad sa Sugbo alas 5:00 sa kaadlawon niadtong Biyernes, Mayo 15, 2026.
Ang nadakpan mao silang alyas Francis, 38, nga taga Sityo Tubod, Barangay Buhisan nga maoy gunman, ug ang pag-umangkon niini nga si alyas Ricky, 21, ang nag-drive sa motorsiklo nga taga Sityo Tambisan, Barangay Tisa.
Kahinumdoman nga niadtong Biyernes, samtang sakay sa habal-habal aron mangompra og isda sa Pasil ang biktima nga si alyas Lina, 50, taga Sityo Tubod, gipusil siya sa riding in tandem. Dali siya nga gidala sa Cebu City Medical Center human nakaangkon og samad pinusilan sa likod nga milapos sa iyang liog gamit ang kalibre 45 nga pistola.
Anaa na siya karon sa luwas nga kahimtang.
Ang Labangon Police Station 10 sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Captain Joel Dela Cerna daling misubay sa mga kuha sa CCTV camera sa dapit.
Tungod kay klaro ang mga kuha nga CCTV camera, nailhan ang mga suspetsado lakip na ang plate number sa motorsiklo nga ilang gigamit.
Matod ni Cebu City Police Office (CCPO) Director, Colonel George Ylanan, human nila makuha ang mga kopya sa CCTV, ila gilayon kini nga gipakita sa mga kabanay sa biktima ug sa mga saksi.
Dinhi na nailhan ang motorsiklo nga gigamit, lakip na ang helmet ug t-shirt nga gipangsuot sa mga suspek nga giingong ilaha ra sab nga mga silingan.
Gilusad dayon ang manhunt operation nga miresulta sa pagkasikop ni alyas Ricky didto sa iyang balay, ug paglabay sa pipila ka gutlo, nadakpan usab ang iyang uyoan nga si alyas Francis.
Gipaubos dayon sa imbestigasyon sa Labangon Police Station ang duha, diin gibutyag ni alyas Francis ang rason kun nganong iyang gipusil ang biktima.
Matod niya, nagtuo siya nga ang biktima maoy nisumbong sa kapulisan kalabot sa iyang pagkalambigit sa ilegal nga droga sa Buhisan.
Matud ni Ylanan nga atol sa pag-patrolya sa mga pulis sa Labangon niadtong Miyerkules, dali siya nga midagan kay nagtuo siya nga dakpon.
“As to the motive kining atong suspect, kining gunman, involved sa illegal drugs unya, gi-operasyonan sa Police Station 10 days before, ang iyang gipasanginlan katong ilang silingan katong biktima, ang nagtudlo daw, iya ra nang presumption, nag presume siya nga mao toy nagsumbong sa Station 10 kay days before gisulod man ni siya sa Station 10, gi condukan man siya og operation, nakadagan man ni siya,” matud ni Ylanan.
Sa gihimong background investigation nasayran nga si Francis naay kasong frustrated murder apan nakapiyansa. / AYB