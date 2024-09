Magazine: Panagsama Beach usa sa labing nindot sa SE Asia

Ang mala-kristal nga katin-aw sa dagat ug tabunok nga biodiversity, ang Panagsama Beach sa lungsod Moalboal, habagatan sa Sugbo giila nga usa sa "The Best Beaches in Southeast Asia" sa luxury ug lifestyle travel magazine nga nakabase sa New York City.

Sa usa ka artikulo nga gipatik sa Condé Nast Traveler (CNT), ang Panagsama Beach nga makit-an sa habagatang baybayon sa Sugbo usa sa pito ka destinasyon sa mga turista sa Southeast Asia nga gipakita sa blog.

Sa artikulo sa magazine, gihulagay nga batuon ang ilawom sa kadagatan gikan puti nga baybayon apan mga lokal ug langyaw malingaw sa panon sa isda nga mosugat.

“It’s not the beach itself, but what [lies nearby] in the sea that earns it a place as one of the best beaches in Southeast Asia,” tipik sa artikulo.

Kining talagsaon nga natural nga mga panghitabo mahimong masaksihan sa tibuok tuig, nga ang peak season mahitabo gikan sa Nobiyembre hangtod sa Abril.

Si Amer Gabutero, usa sa mga local tour guide sa Moalboal, nitug-an sa SunStar Cebu sa pakighinabi sa telepono niadtong Dominggo, Septiyembre 9, 2024 nga ang mga turista nalingaw sa mga grupo sa water activities, ilabi na sa sardine run.

Si Gabutero niingon nga gawas sa sardine run, malingaw usab ang mga bisita sa pagtan-aw sa corals ug mga pawikan sa lugar.

Ubang nalista nga nindot nga beaches sa SE Asia mao ang Tonsai Beach sa Thailand, Cora Bay sa Malaysia, Bawah Reserve sa Indonesia, Cao Co 3 sa Vietnam ug Saracen Bay sa Cambodia./ DPC