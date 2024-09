Magazine show mopalambo sa kinabuhi sa Pinoy

Ang TV8 Media Production inabagan sa Habitat for Humanity milusad sa ilang ika siyam nga season sa iHeartPH sa ilang bag-ong segment nga naghatag og solusyon sa pagtukod ug pag-ayo og balay.

Ang programang iHeartPH nga nag-premier niadtong Septiyembre 23, 2024 sa GMA's analog ug digital platforms.

Ang TV/events host ug social media personality nga si Valerie Tan magsilbing host sa programa.

Gilangkuban og 13 episodes ang iHeartPH matag Dominggo gikan 10:00am hangtod na sa 10:30am, ang programa giulohan og "Build it Right Guide" nga maghatag og ideya o tips sa lower-income homeowners sa pagtukod o renovate sa ilang mga balay nga lig-on ug makabarato sa constructions ingon man sa materyales nga gamiton.

Ang programang "Build it Right Guide" nga nakig-collab tali sa TV8 ug Habitat for Humanity's Terwilliger Center for Innovation in Shelter sa nasod.

Ang maong partnership nagtutok sa kalambuan sa consumer education program aron nga makaangkon og luwas ug lig-on nga balay nga dili makagasto og dako, pinaagi sa tambag gikan sa mga eksperto sa housing ug construction.

"iHeartPH aims to empower Filipinos to build better lives and homes through knowledge and community support," tipik sa pamahayag sa Habitat for Humanity./ FVQ, PR