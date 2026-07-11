Magbabalaod sa Batanes misalikway sa pangangkon sa China sa ilang probinsiya

Gisalikway ni Batanes Representative Ciriaco Gato Jr. ang mga pangangkon sa mga Chinese scholar nga ang Batanes iya sa China.
Gihimug-atan ni Gato nga ang pinaka amihanan nga probinsya sa Pilipinas usa ka importanteng bahin sa nasod, ug ang bisan unsang pagsuway pagkuwestiyon sa soberanya sa Pilipinas ,dili gyud madawat.
Gihimo ni Gato ang maong pamahayag human sa mga taho nga ang mga researcher gikan sa pipila ka unibersidad ug research institute sa China nakiglalis atol sa usa ka academic symposium nga ang pagkontrolar sa Pilipinas sa Batanes dunay kakuwang sa kasaysayan ug legal nga basehan.
Sumala sa mga report, ang maong mga scholars niinsister nga ang kapupud-an kay natural nga sumpay sa Geography sa Taiwan, ug ang soberanya niini iya sa China.
“I view with grave concern recent claims made during an academic symposium in China asserting that Batanes is a natural geographical extension of Taiwan with sovereignty belonging to China,” matod ni Gato.
“Batanes is a province of the Republic of the Philippines. The Ivatans are Filipinos. These are enduring truths established by history, affirmed by our Constitution and laws, and embodied in the identity and collective experience of our people,” dugang niya.
Gisalikway usab ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang maong mga pangangkon, ug gihulagway kini nga “walay basehan ug kataw-anan.”
Giawhag usab niya ang international academic community sa pagsalikway sa giingon niyang walay pulos nga teyoriya.
Matod ni Teodoro, ang maong gitaho nga pagtuon nagpalig-on sa iyang pagtuo nga ang Beijing adunay mas lapad nga ambisyon sa Pasipiko.
Iyang giingon nga ang padayong pagpangangkon sa China mosamot lang hinuon sa pagpalig-on sa kahiusahan sa tibuok kalibutan batok sa gitawag niya nga “iresponsableng pamatasan” sa Beijing.
Niadtong 2016, ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague nidesisyon pabor sa Pilipinas sa kaso niini batok sa China, diin gideklarar nga ang lapad nga pangangkon sa Beijing sa South China Sea base sa giingong “nine-dash line” o labing menos 90 porsiyento sa West Philippine Sea walay legal nga basehan ubos sa United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). /TPM/SunStar Philippines