Magbangga ang way pilde ug kampiyon sa Cesafi

Mga duwa karon:

12:30 P.M UCLM batok SHS-AdC (High School)

2:00 P.M UC batok UV (High School)

3:30 P.M Benedicto College batok USJ-R (College)

5:00 P.M SWU-Phinma batok CIT-U (College)

Magsukdanay og pwersa ang top two high school teams University of Cebu- LapuLapu and Mandaue (UCLM) Baby Webmasters ug defending champion Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball tournament karong adlawa, Nobiyembre 12, sa Cebu Coliseum.

Protektahan sa UCLM ang ilang perpekto nga 7-0 (win-loss) rekord samtang ang SHS-AdC (6-1) tinguha nga mainat ang ilang six-game winning streak.

Presko pa nga nakuha sa UCLM ang ikapitong daog batok sa University of Southern Philippines-Foundation (USP-F) Baby Panthers, 87-80, niadtong Martes.

Ang defending champion SHS-AdC sab nipilde sa University of Cebu, 68-62, niadtong Huwebes.

Ang UCLM, SHS-AdC, University of San Jose-Recoletos Baby Jaguars (5-1), UC (5-2), UV (5-2) ug Cebu Eastern College (5-2) mao ang gaokupar sa taas nga bahin sa team standings sa high school division.

Human sa SHS-AdC ug UCLM nga duwa, sundan kini og laing nindot nga tapad sa UV Baby Lancers batok UC.

Sa college division, mopakita og aksiyon sa first game ang Benedicto College ( 4-3) kontra USJ-R (5-2) sundan kini sa duwa sa SWU-Phinma (1-6) ug CIT-U (2-5).