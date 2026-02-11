Magdaladala og armas, panghadlok sa ‘unggoy’

Napusasan ang usa ka 30-anyos nga mag-uuma human gironda sa kapulisan ang iyang panimalay sa Sityo Hongbay, Brgy. Binaliw, Dakbayan sa Danao niadtong Martes sa hapon, Pebrero 10, 2026.
Giila ang suspek nga si Lazaro Laurente Lavador kinsa nakuhaan og armas sulod sa iyang balay human sa daghang reklamo gikan sa iyang mga silingan.
Sumala ni Police Senior Master Sgt. Raymond Bacordo, imbestigador sa Danao Police Station, dugay na silang nakadawat og mga report batok kang Lavador tungod sa kanunay niining pagpabuto sa armas nga nakahatag og kahadlok sa komunidad. Makadaghan na siyang gialarmahan kaniadto apan abtik kining makasibat.
Tungod niini, nikuha og search warrant ang kapulisan gikan kang Executive Judge Ma. Josefa C. Pinza-Ramos sa RTC-Branch 90 sa Danao City.
Sa pagpahigayon sa search, nakuha gikan sa suspek ang usa ka snub-nosed .38 caliber revolver ug duha ka buhing bala sa .38 caliber revolver.
Sa depensa sa suspek, iyang giangkon nga naggunit siya og armas aron panghadlok ug pang-abog sa mga unggoy nga mangawat sa iyang mga tanom nga lubi ug saging.
Sa pagkakaron, gitanggong na ang suspek sa Danao Police Station. Gipaabot nga ipasaka karong adlawa ang kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. / GPL