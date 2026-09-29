Maghari og balik ang misyon ni Giannis

Wala pa man tuod nakaduwa si Giannis Antetokounmpo isip sakop sa Miami Heat apan ang two-time MVP sa National Basketball Association (NBA) nasayod na sa iyang misyon sa bag-o niyang panimalay – makalabni pagbalik og kampyunato.
Gipasabot ni Antetokounmpo nga aron molampos, kinahanglan niyang mokayod og maayo gikan sa training hangtod na sa aktuwal nga duwa.
“Succeed or fail, I’m going to fail by working or succeed by working. And the goal is to win a championship. That’s the goal,” batbat ni Antetokounmpo. / Gikan sa wires