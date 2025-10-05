Maghatod og relief naaksidente sa TCH

Nabangga ang pick up nga sakyanan sa sementado nga paril sa Transcentral Highway (TCH), Lungsod sa Balamban nga dunay mga kargang hinabang alang sa mga biktima sa linog.
Nahitabo kini ala 1:44 sa hapon, Dominggo, Oktubre 5, 2025, sa TCH sa Barangay Cansomoroy.
Ang puti nga Mazda pick up nga puno sa karga nga relief goods ug dunay 10 ka mga sakay dala sa drayber, ang nibag-id sa nag-una nga sakyanan ang Mitsubishi Xpander.
Ang Xpander gimaneho sa 54 anyos nga taga-Barangay Aliwanay, Balamban ug luwas ra ang kahimtang taliwala sa pagkahayang sa iyang sakyanan.
Ang pick up gimaneho sa usa ka 41 anyos nga lalaki nga taga-Barangay Tisa, Cebu City.
Base sa imbestigasyon ni Police Corporal Jun Carlo Dy, sa Balamban Police Station nga nahinabi sa Superbalita Cebu nga paingon sa norte ang pick up kay maghatod sa mga hinabang sa ilang kabanay nga nabiktima sa linog. Samtang nagdulhog sa TCH giingong nabasiyo ang brake sa pick up hinungdan nga nilahos ang pagpadagan nga adunay gikusgon tungod sa dulhogon nga kalsada.
Napagan ang Xpander nga maoy anaa sa atubangan sa pick up resulta nga nalimbuwad, samtang ang pick up nibangga sa paril. Usa sa mga pasahero sa pick up nga 16 anyos nga lalaki nga diha sa luyo ang nalabay ug gikataho nga nabali ang tiil.
Labing hingkod nga pasahero sa pick up nag-edad og 53 anyos samtang ang labing bata nga kuyog sa maong biyahe 10 anyos, sagad kanila taga-Cebu City. Ang mga angol gidali sa pagdala sa Provincial Hospital sa Lungsod sa Balamban samtang adunay gibalhin sa ospital sa Cebu City.
“Mitug-an siya (Lendio) nga first time niya naka-agi sa TCH-Balamban. Dili pa daw niya kabisado ang karsada ug naratol sa dihang nawala ang brake," saysay ni Corporal Dy. / GPL