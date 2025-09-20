Maghukas, law-ay og sinul-uban sa publiko’ng lugar sa Cebu City, silotan

Gisuportahan sa Cebu City Police Office (CCPO) ang gisugyot nga ordinansa nga nagdili sa paghukas og t-shirt sa publiko.
Sa ilang position paper nga giduso sa Cebu City Council, ang CCPO niingon nga ang gisugyot nga “Public Decency and Attire Ordinance of Cebu City” nahisakop sa lehitimong paggamit sa gahom sa kapulisan nga gihatag sa mga lokal nga kagamhanan ubos sa Local Government Code.
“Requiring proper attire in public is generally seen as a reasonable regulation for public order and decency, and not as an infringement on fundamental rights,” matod sa CCPO.
Ang maong lakang, nga giendorsar atol sa usa ka executive briefing uban sa Department of the Interior and Local Government (DILG) Cebu City niadtong Hulyo 7, 2025, nagtumong sa pagbutang og klaro nga mga sumbanan kon unsa ang naglangkob sa bastos nga pagpakita o dili angay nga sinina sa publiko nga mga lugar.
Ubos sa draft nga ordinansa, walay tawo nga magpakita nga hubo ang ibabaw nga bahin sa lawas sa publiko nga mga lugar, lakip na ang mga plasa, kadalanan, merkado, terminal, malls, ug mga building sa gobiyerno.
Adunay mga exception, adto sa mga baybayon, swimming pool, sports facilities, ug cultural nga mga kalihukan diin ang ingon nga sinina giisip nga angay.
Gilatid sa ordinansa ang “half-naked o indecently exposed” sama sa pagsul-ob og mga sapot parehas sa underwear, nipis nga sinina nga nagpadayag sa mga intimate nga bahin, o pag-hubo nga makita ang dughan.
Ang mga makalapas mag-atubang og mga silot sama sa pasidaan ug orientation sa unang kalapasan,multa nga P1,000 sa ikaduha ug P3,000 o mag-community service sa ikatulo.
Ikaupat ug sunod-sunod nga kalapasan pamultahon og P5,000 ug mopaubos sa behavioral counseling.
Ang CCPO, ang Cebu City Anti-Indecency Board, ug ang mga tinugyanan sa barangay nga enforcement team ang tahasan sa pagpatuman sa ordinansa.
Giawhag usab sa kapulisan ang pagpahigayon og public hearings, pagbansay alang sa mga tigpatuman sa balaod, ug usa ka halapad nga information campaign aron masiguro ang transparency ug patas nga pagpatuman.
“The proposed ordinance, if enacted and implemented with due regard for legal requirements and fairness, will contribute to a safer, more respectful, and family-friendly environment in Cebu City,” matod sa CCPO. / CAV