Maghukas sa publiko’ng lugar sa Daanbantayan pamultahon

Gidili na sa Lungsod sa Daanbantayan, amihanang bahin sa Sugbo, ang maghukas sa sinina sa mga pampublikong lugar. Ang mga molapas sa maong ordinansa mahimong mamultahan og hangtod P2,000 o mapriso.
Ang ordinansa giaprobahan ni Daanbantayan Mayor Gilbert Arrabis Jr. niadtong Septiyembre 17, 2026, ug ipatuman sa tanang tawo, lalaki man o babaye sulod sa lungsod.
Matod sa Municipal Council, ang maong lakang gitumong sa pag-regulate sa pamatasan sa mga pampublikong lugar, pagmintinar sa kahapsay sa publiko, pagpugong sa mga kagubot, ug pagpalambo sa kaayuhan sa komunidad.
Giuyonan kini unanimously sa Municipal Council ug gipasar sa ikatulo ug katapusang pagbasa atol sa regular nga sesyon niadtong Septiyembre 4.
Ubos sa Ordinance 11-2026 nga gitawag og “Anti-Topless (Shirtless) or Half-Naked in Public Places Ordinance of the Municipality of Daanbantayan,” gidili ang pag-adto o pagpakita nga topless o half-naked sa mga pampublikong lugar sulod sa munisipyo.
Giila sa ordinansa ang mga pampublikong lugar isip mga dalan, plaza, opisina sa gobiyerno, ug uban pa.
Ang topless o half-naked gihulagway sab isip pagpakita nga walay sapot sa dughan o walay naandan nga pang-ibabaw nga sapot nga nagtabon sa ibabaw nga bahin sa lawas.
Gibase sab sa ordinansa ang gahom sa mga local government unit sa pagpatuman sa mga lakang alang sa general welfare ubos sa Section 16 sa Local Government Code of 1991.
Dili apil sa pagdili ang pipila ka sitwasyon sama sa kultural nga mga binuhatan, relihiyosong ritwal, ug mga inahan nga nagpasuso.
Dili sab kini ipatuman sa mga baybayon ug resort, pribadong lugar, sporting events, ug pipila ka trabaho sama sa mga construction worker o laborer nga nagtrabaho ubos sa grabeng kainit.
Sa unang paglapas, ang violator pasidan-an o mahimong hatagan og community service.
Sa ikaduhang paglapas, adunay P1,000 nga multa.
Samtang sa ikatulo ug sunod-sunod nga paglapas, ang silot mao ang P2,000 nga multa o pagkabilanggo.
Ang Philippine National Police, barangay tanod ug municipal enforcement teams maoy gihatagan og responsibilidad sa pagpatuman sa ordinansa. / CDF