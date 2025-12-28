Magic gipatapsingan ang Nuggets

Nipabuto si Anthony Black og career-high 38 puntos ug nitampo si Desmond Bane og 24 puntos apil na ang duha ka free throws sa nahabilin nga 6.9 segundos para dalhon ang Orlando Magic ngadto sa 127-126 nga kadaogan sa National Basketball Association (NBA) games, Dominggo, Disyembre 28, 2025 (PH time).
Si Black nipahagsa pud og pito ka tres nga maoy nakapayanog sa ilang korte sa Kia Center sa wa pa ang bayanihon nga free throws ni Bane.
Nakadawat og igong tabang ang Magic gikan ni Wendell Carter Jr. nga nitampo og 18 puntos, Tristan da Silva nga nitunol og 17 puntos ug Paolo Banchero nga niamot og 12 puntos.
Ang Magic naluwas sa pagmangtas ni 3-time Most Valuable Player ug pambato sa Nuggets nga si Nikola Jokic kinsa nibuhat og triple-double nga 34 puntos, season-high 21 rebounds ug 12 assists nga mao ang ika-180 nga triple-double sa iyang career.
Usa nalang ka triple-double ang kuwang ni Jokic para motabla ni all-time great Oscar Robertson sa second of all-time sa triple-double nga nabuhat.
Ang Denver guard nga si Jamal Murray nihatag og 24 puntos apan nasipyat niya ang fade-away jumper sa buzzer.
Si Tim Hardaway Jr. niamot og 20 puntos, si Peyton Watson nipupo og 15 puntos, samtang si Spencer Jones ug Julian Strawther nitunol og 14 ug 13 puntos matag-usa para sa Nuggets. / RSC