Magic mitabla sa Cavaliers

Nagpakatap og 34 puntos ug 13 rebounds si Franz Wagner aron agakon ang host Orlando Magic ngadto sa kadaugan batok sa Cleveland Cavaliers, 112-89, sa Game 4 sa ilang Eastern Conference 1st round playoffs series sa National Basketball Association (NBA).

Sa kadaugan, natabla sa Ma­gic ang best-of-seven series, 2-2.

Midominar ang Magic sa hinakutay og puntos sa 3rd quarter, 37-10, nga maoy nakaabli og dako sa ilang pultahan paingon sa kadaugan.

“We’re not satisfied at all,” matod ni Wagner. “We just got two wins. We need two more.” / AP