Magic naglabaw na batok top-seed Pistons

Gitumba sa Orlando Magic ang top seed sa East nga Detroit Pistons sa Game 4 sa ilang first-round series sa National Basketball Association (NBA) didto sa Kia Center, Florida, niadtong Dominggo, Abril 26, 2026 (PH time).
Tungod sa maong kadaogan nilabaw na ang Magic, 2-1, sa ilang best-of-seven series.
Inilo ang Pistons sa maong duwa kay sila ang top team sa Eastern Conference, samtang ang Magic igo lang nipwesto sa ikawalo ug niagi pa kini sa play-in round.
Si Paolo Banchero ug Desmond Bane nibuhat og 25 puntos matag-usa para sa Magic. / RSC