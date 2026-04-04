Magic nimantsa sa historic game ni Flagg

Gipukan sa Orlando Magic ang Dallas Mavericks, 138-127, ug gilam-an ang historic game ni rookie No. pick Cooper Flagg sa National Basketball Association (NBA) game didto sa American Airlines Center kagahapon, Abril 4, 2026 (PH time).
Ang 19-anyos Mavericks forward nga si Cooper nipabuto og 51 puntos ug nahimong unang teenager nga nakaiskor og 50 sa NBA game.
Wa hinuon makompleto ang selebrasyon ni Flagg kay nikamang man ang Mavericks sa ilang mismong korte ug nasugamak sa ika-14 nga sunodsunod nga kapildehan sa ilang balwarte.
“The basket feels big. My teammates are looking out for you, helping you out. But I like to win. That was my main focus. It’s hard for me to fully enjoy myself out there when we’re down 20, down 10, down 15, for the majority of the game,” sigon ni Flagg.
Si Wendell Carter Jr. nipakatap og 28 puntos ug si Desmond Bane niamot og 27 puntos para sa Magic, kinsa nagpabilin sa ikasiyam nga pwesto sa East bitbit ang 41-36 (win-loss) nga baraha.
Tungod sa maong daog, ang Orlando nakasiguro na sa ilang luna sa play-in tournament.
Ang Mavericks sa ilang habig wa na’y paglaom nga makasulod sa sunod round dala ang 24-53 nga record. / RSC