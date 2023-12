Magis Eagles, Baby Lancers magtigi sa JRS title

Cebu City, Philippines - Gi­bawsan sa defending champion Sacred Heart School-­Ateneo de Cebu Magis Eagles ang University of Cebu Lapu-Lapu-Mandaue, 62-51, aron langkaton ang ikaduhang lingkuranan sa finals sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) high school basketball sa Cebu Coliseum, Sabado, Disyembre 9, 2023.

Niini ikasangka sa Ateneo sa best-of-three championship series ang University of the Visayas (UV) Baby Lancers, kinsa sa sayo pa midabo-dabo sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Baby Jaguars, 68-51.

Kini maoy unang higayon nga nag-abot sa finals ang Baby Lancers ug Magis Eagles sukad niadtong tuig 2017 diin gi-sweep sa UV ang Ateneo.

“Sa tutoo lang hindi namin na-scout yung UV kasi we respect coach Calib (Guiwangon) of UC. He is one of the respected coaches in Cebu,” matod ni Rasmo.

Sugdan gilayon ang finals series sa Lunes, Disyembre 11.

Ang UCLM taliwala sa pagkasuspenso sa tulo ka mga sinaligan niini, nakahatag og saktong kombati batok sa Magis Eagles sulod sa unang tulo ka mga quarters.

Ang nahisgutang tulo mao sila si Revo Lao, John Alwyn Sala ug Dave Anthony Iburan kinsa nalambigit sa kagubot nga mihugpa sa ilang unang duwa niadtong Martes.

Human mabiyai sa sayong bahin sa first quarter, 22-10, ang UCLM mipabuto og dakong rally nga nagsugod sa katapusang kuwatro minutos sa first half aron pakubsan ang bintaha sa Ateneo.

Apan nalahi ang dagan sa pagsugod sa third quarter sanglit ning higayuna, ang Magis Eagles misandig sa kainit sa mga kamot ni Alden Cainglet.

Hinuon wala gilayon moisa sa ilang puting bandera ang UCLM ug duha ka sunodsunod nga basket ni Arnold Minoza nga gikombuyahan ni Geo Lumagod maoy nakapasikit og balik sa kombati, 48-54.

Pero kadto maoy katapusang hunat sa UCLM human nga sila si Jelo Rota, RJ Dacalos nakighugpong kang Cainglet sa opensa nga maoy nakapabukad og balik sa ilang labaw.

Sa nahabiling tres minutos sa fourth quarter didto na naaninaw ang dalan paingon sa kadaugan sa Magis Eagles.

Si Cainglet nangulo sa Ateneo nga may 23 puntos, nidugang og 14 puntos si Dacalos ug 10 puntos usab ang natampo ni Rota.

Sa habig sa ULCM, si Miñoza mipabaha og 19 puntos nga gidugangan og 14 ni Lumagod.