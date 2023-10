Magis Eagles, Trailblazers magsangka pag-usab

Mag-abot ang defending champion Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles ug ang ilang kontra sa championship sa miaging season, ang City of Bogo Science and Arts Academy (CBSAA) Trailblazers sa 2023 Cebu Schools Athletic Foundation, Inc (Cesafi) season karong adlawa, Dominggo, Oktubre 22 sa Cebu Coli­seum.

Ang Magis Eagles presko pa sa kulbahinam nga 59-58 nga kadaugan batok sa University of Southern Philippines-Foundation (USP-F) Baby Panthers, sa miaging semana diin giaswat sa No.1 high school player sa nasod nga si Jared Bahay ang Magis Eagles.

Si Bahay nakapasulod sa game winning three-point shot sa nahabiling dos segundos sa duwa aron makompleto sa Magis Eagles ang come-from-behind nga kadaugan.

Sa wa pa ang winning play, si Bahay pud ang nakatabla sa iskor ngadto sa 56-all.

Tinguha karon sa Magis Eagles (3-1) nga makuha ang ika-4 nga kadaugan sa torneyo batok sa ilang rival nga Trailblazers.

Sa ilang panagsangka pagbalik, lahi na ang sitwasyon karon sa CBSAA sa miaging season, kay wa pa man kini makatilaw og daog sulod sa tulo ka duwa.

Tinguha sa CBSAA nga makakuha sa ilang unang kadaugan batok sa familiar nga team.

Sa laing duwa sa high school division, mokombati ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons (4-1) kontra University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers (2-2).

Samtang kulbahinam nga aksiyon ang makita sa college division diin mag-atbang ang mga way pilde nga University of Cebu (UC) Webmasters (3-0) ug USP-F (3-0). Ang duha ka teams gasunod sa defending champion ug league-leading nga UV nga adunay upat ka daog ug wala puy pilde.

Sa laing duwa, magharong ang University of San Carlos Warriors (3-1) batok Cebu Roosevelt Memorial Colleges (CRMC) Mustangs (1-4).