Magkaribal Inoue, Nakatani posible magharong sa 2026

Ang mga magkaribal nga Japanese boxing stars nga Naoya Inoue ug Junto Nakatani posible mobuhat sa usa sa pinakadakong away sa 2026 human silang duha nakaposte og mga kadaogan niadtong Dominggo, Disyembre 28, 2025 (PH time).
Ang undisputed junior featherweight champion nga si Inoue (32-0, 27 KOs) nipakita og klarong kalamposan batok kang David Picasso, pinaagi sa unanimous decision sa iskor nga 119-109, 120-108 ug 117-111 sa Mohammed Abdo Arena sa Riyadh, Saudi Arabia.
Sa sayo pa nga bahin sa gabii, malampuson nga nakadebut si Nakatani (32-0, 24 KOs) sa junior featherweight division batok Sebastian Hernandez pinaagi gihapon sa unanimous decision nga 115-113, 115-113 ug 118-110.
Ang away tali ni Inoue ug Nakatani gilaoman nga mahimong pinakadakong boxing match sa kasaysayan sa Japan, diin mag-atubang ang duha sa labing maayong pound-for-pound fighters sa kalibutan, parehas walay kapildihan, alang sa 122-pound title belts ni Inoue. / RSC