Maglive-in nadakpan sa buy-bust sa Brgy. Calamba; P374k shabu sakmit

Nadakpan ang mag live-in partner sa buy-bust sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-Cebu City Team uban sa Sawang Calero Police Station 6 alas 3:30 sa hapon, Biyernes, Septiyembre 25, 2026 sa Sityo Mahayahay 2, Barangay Calamba, dakbayan sa Sugbo.
Si PDEA 7 Director Joel Plaza niila sa dinakpan nga silang alyas Danen, 26, plea bargainer human nadakpan sa kaso gihapon sa illegal nga drugas niadtong 2025 nga maoy target sa mga operatiba ug ang iyang kaipon nga si alyas Caloy, 25, pulos nagpuyo sa maong dapit.
Nakuha sa mga operatiba ang tulo ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 55 gramos nga dunay estimated average market value nga P374,000.
Lakip sa nasakmit ang buy-bust money, usa ka cellular phone ug ubang mga ebidensya nga giduso na ngadto sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa himuon nga chemical analysis.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, nga gipaubos nila sa usa ka buwan nga case buildup si alyas Danen human sila nakakuha og impormasyon mahitungod sa ilang ilegal nga kalihukan.
Giingon nga maka baligya ang duha og 25-30 ka gramos nga shabu matag semana gikan sa ilang supplier.
Karong adlawa, ipasaka sa PDEA 7 ang kaso sa kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa duha ka dinakpan. / AYB