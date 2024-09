Magna Carta para sa Filipino seafarers gipirmahan ni Marcos

Gipirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. niadtong Lunes, Septiyembre 23, 2024, ang Magna Carta of Filipino Seafarers, nga usa sa priority measures sa iyang administrasyon.

Gipatuman ni Marcos ang Magna Carta of Filipino Seafarers o Republic Act 12021 atol sa usa ka seremonyas sa Malacañang.

Ang maong lakang nga gi-certify nga dinalian ni Marcos niadtong Septiyembre sa miaging tuig, nagseguro sa pagpanalipod sa mga katungod ug kaayohan sa Filipino seafarer.

Naglakip sa katungod sa makiangayon nga mga termino ug kondisyon sa trabaho, katungod sa self-organization ug sa collective bargaining, katungod sa edukasyon, pag-uswag ug pagbansay sa makatarunganon ug barato nga gasto, katungod sa impormasyon, katungod sa impormasyon sa pamilya sa seafarer o kabanay, ug katungod batok sa diskriminasyon.

Gisubli usab niini ang pasalig sa gobyerno nga sulbaron ang nagbalikbalik nga kakulangan sa lokal nga mga balaod nga may kalabotan sa pagbansay ug akreditasyon sa libu-libo nga mga Filipino seafarer nga nagpameligro sa ilang trabaho sa merkado sa Europe labi na, ug ang global maritime arena sa kinatibuk-an.

Ang United Nations Conference on Trade and Development naglista sa Pilipinas isip usa sa mga nag-unang tinubdan sa mga seafarer sa kalibutan sa 2021.

Gikan sa 2016 hangtod 2021, ang Maritime Industry Authority (Marina) niingon nga 400,000 ka Filipino seafarer ang na-deploy sa gawas sa nasod.

Ang European Maritime Safety Agency (Emsa) sa sayo pa nag-flag sa nasod tungod sa dili pag-align sa internasyonal nga maritime safety standards ug marine education, ilabi na sa International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping (STCW), nga nagbutang sa liboan nga mga trabaho sa mga seafarer sa peligro.

Lakip sa mga kakulangan nga namatikdan sa EU sa maritime ug seafaring sector sa nasod mao ang monitoring, supervision ug evaluation sa manning training ug assessment; eksaminasyon ug competency assessment, mga programa ug disenyo sa kurso ug pag-uyon; aduna ug paggamit sa mga pasilidad sa pagbansay ug mga simulator; onboard nga pagbansay ug pag-revalidate sa isyu; ug pag-ila sa mga pag-endorso sa sertipikasyon.

Si Senate President Chiz Escudero midayeg sa pagpirma sa balaod human sa sobra usa ka dekada nga paghulat.

Giila niya nga ang mga Filipino seafarers usa ka kinahanglanon nga bahin sa mga operasyon sa internasyonal nga industriya sa maritime, tungod kay sila nagrepresentar sa usa ka quarter sa tanan nga mga opisyal ug tripulante nga sakay sa mga barko sa kalibutan.

"Mahigit kumulang kalahating milyon na Pilipinong manlalayag ang makikinabang sa batas na ito. Sinisiguro ng batas na ito na walang mapapabayaan na manlalayag na Pilipino kapag may mangyari sa kanila habang ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin, legal man o medical," matod ni Escudero.

"They keep the world’s fleet of ships afloat. It is only proper that they are accorded all the rights and protection under the law," dugang niya.

Matod ni Escudero nga ang balaod naghatag usab sa mga seafarer og katungod sa luwas nga pag-agi ug luwas nga pagbiyahe, konsultasyon, libre nga legal nga representasyon, diha-diha nga medikal nga pagtagad, access sa komunikasyon, rekord sa pagpanarbaho o sertipiko sa pagpanarbaho, ug patas nga pagtratar kung adunay aksidente sa kadagatan.

Gilista usab niini ang mga katungdanan sa usa ka seafarer, sama sa pagsunod ug pag-obserbar sa mga termino ug kondisyon sa kontrata sa pagpanarbaho ug pagkakugi sa pagbuhat sa mga katungdanan nga may kalabotan sa barko.

Ang lakang nagtinguha usab nga mapugngan ang pagpahimulos sa mga seafarer nga adunay probisyon nga nagmando nga ang mga lisensyado nga ahensya sa pagdumala lamang ang tugutan nga mag-operate ug moapil sa pagrekrut ug pagbutang sa mga seafarer, pagsunod sa mga balaod, lagda ug regulasyon.

Magkinahanglan usab kini og standard nga kontrata sa pagpanarbaho tali sa tag-iya sa barko ug sa overseas seafarer sa pagsulat ug maglakip sa impormasyon sama sa gidugayon sa kontrata, maximum hours of work and minimum hours of rest, benefits, compensation and benefits for occupational injury, sakit o kamatayon, separation ug retirement pay. / TPM / SunStar Philippines