Magnegosyo sa Valentine’s Day, nasikop sa shoplifting

Pakyas ang plano sa 37-anyos nga lalaki nga magnegosyo unta og “stolen chocolates” sa umaabot nga Valentine’s Day human siya nasakpan nga nangawat sulod sa usa ka dakong mall sa Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo pasado ala 1:00 sa hapon, Enero 28, 2026.
Giila ang suspek nga si alyas Carl, lumad nga taga Isla sa Camotes.
Matod sa report gikan sa Mabolo Police Station, nasakpan sa on-duty nga security guard ang suspek samtang nikuha og kinarton nga mga chocolate.
Imbes nga mopaingon sa counter aron mobayad, diretso unta kining mogawas sa mall bitbit ang maong mga tam-is nga baligya.
Sa dihang gipangutana, niangkon si Carl sa iyang nabuhat. Matod niya, napugos siya sa pagpangawat kay wala siyay kuwarta ug wala say kahuwaman tungod kay layo ang iyang pamilya kaniya. / JDG