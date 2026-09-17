Magnitude 4.4 nga linog mitay-og sa Leyte

Usa ka magnitude 4.4 nga linog ang natala alas 3:59 sa hapon niadtong Huwebes, Septiyembre 17, 2026.
Ang sentro nahimutang 8 kilometros sa habagatan ug 35 degrees sidlakan sa Leyte.
Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), tectonic ang gigikanan sa linog ug may giladmon nga 10 kilometros.
Narekord ang Instrumental Intensity III sa Kananga ug Villaba, Intensity II sa Alangalang ug Ormoc City, ug Intensity I sa San Jorge, ug Villareal, Samar.
Matod sa Phivolcs, walay gikataho nga kadaot o aftershocks tungod sa linog.
Nakadawat sab ang ahensiya og mga report sa pag-uyog sa yuta sa pipila ka lugar sa Cebu. / PHIVOLCS