Magno gitudlo isip bag-ong director sa NBI
Gitudlo isip bag-ong pangulo sa National Bureau of Investigation si NBI Assistant Director Lito Magno kinsa nihulip ni kanhi Director Jaime Santiago nga ni-resign niadtong Agusto 2025.
Si Magno nangulo kaniadto sa buhatan sa NBI sa Northern Mindanao ug Central Luzon diin iyang gihuptan ang dagkong mga kaso sa human trafficking, organized crime, ug ubang mga kaso sa pagpanglimbong.
Siya usab maoy nangulo sa operasyon nga niresulta sa pagkasikop ni kanhi Bamban Mayor Alice Guo sa Indonesia. / ANV