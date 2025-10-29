Magno nanumpa isip OIC director sa NBI

PORMAL nang nanumpa isip officer-in-charge sa National Bureau of Investigation (NBI) si Atty. Angelito “Lito” Magno nunot sa pagdawat sa Malacañang sa irrevocable resignation ni kanhi Director Jaime Santiago.
Si Magno usa ka seasoned nga investigator nga nagsilbi og moabot 33 ka tuig na sa buhatan diin siya nagsugod sa 1991.
Nagsugod siya isip project worker, dayon nahimong Special Investigator, Investigation Agent, Head Agent, Regional Director, ug Assistant Director sa wala pa siya modawat sa bag-ong katungdanan.
Subay sa giluwatang pamahayag sa NBI Central Office, kompiyansa kini sa pagpangulo ni Manto subay sa naangkon niya nga mga kaagi.
“His progression through every level of responsibility has equipped him with full spectrum of Investigative, operational, and managerial skills necessary to lead the NBI,” saysay sa buhatan sa Oktubre 29, 2025.
Subay sa iyang paglingkod, iyang giawhag ang tanang mga sakop sa buhatan nga mosubay sa balaod ug mohimo og ethical decisions ilabi na ang paghatag og sinsero nga serbisyo sa publiko. / ANV