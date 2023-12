Magnolia, 6-0 ang punterya

Mga duwa karon:

4:00 pm- Converge batok NorthPort

8:00 pm- Blackwater batok Magnolia

Protektahan sa Magnolia Hotshots ang ilang limp­yong rekord sa ilang pagpakigbatok sa Blackwater Bossing sa main game ning Miyerkules sa gabii, Dis­yembre 6, 2023, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup sa Philsports Arena.

Ang Hotshots, nga kasamtangang nagsolo sa liderato dala ang 5-0 nga rekord, gitu­ohang dili tantong maglisod ning maong tahas batok sa Bossing, nga nagbitay sa ilawom nga bahin bitbit ang 1-5 nga rekord.

Gikan pa lang sa On Tour pre-season, ang Hotshots wala pa nakatilaw og pilde sulod sa 16 ka mga duwa nga maoy nagpaburot og samot sa ilang morale tungod sa paggiya sa gikahadlukan nilang trayanggulo sa pointguard nga posisyon.

Gitumbok mao ang kumbinasyon nila ni Paul Lee, Mark Barroca ug Jio Jalalon.

“We try to remind our prayers about playing strong and finishing stronger. Kailangan ng reminders, No. 1paalala to run our system,” matod ni Magnolia coach Chito Victolero nga napatik sa www.pba.ph.

Sa premirong duwa, makigsangka ang NorthPort Batang Pier sa nagkasalimoang nga Converge FiberXers.

Ang Batang Pier adunay 3-2 nga rekord samtang ang FiberXers naa sa labing ubos nga bahin nga wala pa’y daog sulod sa lima ka mga duwa.