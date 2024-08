Magnolia mitohik sa converge

Gikarga ni kanhi NBA slam dunk champion Glenn Robinson III sa iyang mga braso ang Magnolia Chicken Timplados Hotshots batok Converge FiberXers, 105-93, Biyernes sa gabii, Agusto 23, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 49 Governor’s Cup sa Smart Araneta Coliseum sa kaulohan.

Mikamada si Robinson og game-high 28 puntos, lima ka rebounds, duha ka assists ug duha pud ka steals aron tabangan ang Hotshots nga makabalos gikan sa 94-99 nga kapildihan batok Meralco sa opening game sa miaging semana.

Nakahatag pud og saktong tabang ang local players nga sila Paul Lee, Ian Sangalang ug Jerrick Ahanmisi nga pulos mitali og 14 puntos ug si Calvin Abueva nga mibunal og 10 puntos.

"We wanted to limit them to below 100 points and we did a good on the defensive end," matod ni Magnolia coach Chito Victolero.

Misuway pagsikit ang FiberXers pinaagi sa 13-1 run nga mipahak sa labaw sa Magnolia, 98-93, sa nahabiling 1:58 sa duwa.

Apan dali nga mibawos ang Magnolia og 7-0 run nga gipangulohan ni Sangalang, Barroca ug Robinson aron ilansang na ang kadaogan.

Sa laing duwa, mipabuto og career-high 31 puntos si William Navarro alang sa Northport Batang Pier.

Gibungkag sa Batang Pier ang makina sa Terrafirma Dyip, 112-93, alang sa ilang unang daog sa conference human sila madagma batok TNT niadtong Martes.

Si Navarro nagpakatap og 24 puntos sa second half diin nakaposte ang iyang team og 106-79 nga labaw.

"I'm just confident, like, I know my shots are gonna go in. It's not surprising for me," sigon ni Navarro.

"Obviously, when I play more - obviously coach gave me the opportunity - I'm gonna deliver. I just need to be on the court more," dugang niya.

Ang Australian import sa Batang Pier nga si Venky Vois midunol og 16 puntos, 15 rebounds ug unom ka assists.

Puntos matag usa:

1st Game:

Northport (112) - Navarro 31, Jois 16, Munzon 14, Tolentino 10, Amores 8, Jalalon 8, Yu 7, Nelle 6, Tratter 5, Cuntapay 3, Bulanadi 2, Flores 2.

Terrafirma (93) - Tiongson 19, Pringle 17, Hester 13, Ferrer 13, Standhardinger 10, Carino 9, Cahilig 5, Hernandez 5, Ramos 2.

2nd Game:

Magnolia (105) - Robinson III 28, Ahanmisi 14, Lee 14, Sangalang 14, Abueva 10, Lucero 9, Barroca 7, Laput 2, Escoto 2, Balanza 2, Dela Rosa 2, Dionisio 1.

Converge (93) - Hopson 26, Racal 17, Andrade 11, Arana 10, Santos 6, Delos Santos 5, Nieto 5, Cabagnot 4, Winston 3, Maagdenberg 3, Stockton 3. /RSC