Magnolia moprotekta sa ilang wa’y hugaw nga rekord sa PBA

Mga duwa karon:

4:00 pm- TNT batok NorthPort

8:00 pm- Magnolia batok NLEX

Protektahan sa Magnolia Hotshots ang ilang limpyong rekord sa ilang pagpakigbatok sa NLEX Road Warriors sa main game ning Biyernes sa gabii, Disyembre 1, 2023 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 sa Philsports Arena.

Ang Hotshots, nga kasamtangang nagsolo sa liderato dala ang 4-0 nga rekord, makigbatok og puwersa nga adunay bag-ong import nga wala pa sila’y ideya kabahin sa abilidad niini.

Ang bag-ong import sa Road Warriors mao ang 26 anyos nga si Stokley Chaffee Jr., usa ka journeyman nga produkto sa Tennessee State.

Adunay taas nga kasinatian si Chaffee sa international basketball nga gilaumang mapahimuslan sa Road Warriors.

Sa paggiya sa ilang kanhi import nga si Thomas Robinson, ang Road Warriors nakatali og 2-2 nga rekord.

Nagkanayon si Chaffee nga naghinamhinam na siya nga mogiya sa Road Warriors sugod ning malisod nga tahas.

“I’m really happy and excited. It’s something new for me. I wouldn’t say it’s pressure, but rather high expectations,” matod ni Chaffee nga napatik sa www.pba.ph.

“There are expectations from me not only on the court but also off the court, and ob­viously, to win. I hope I can meet those expectations.”

Ikaparang ni Chaffe mao ang dalaygong import sa Hotshots nga si Tyler Bey, kinsa nag-average og 29.3 puntos, 14.7 rebounds ug 2.3 assists.

Sa premirong duwa, magpinaksitay ang Talk N’ Text Tropang Giga ug NorthPort Batang Pier sugod sa alas 4:00 sa hapon.

Ang Tropang Giga ug Batang Pier parehong adunay 2-2 nga rekord. Pareho sab silang mobangon gikan sa kapildihan.