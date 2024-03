Magnolia nagmantas batok Converge

Gipahimongtan sa Magno­lia Chicken Timplados ang Converge FiberXers sa i­­lang pagbalik sa korte hu­man mapakyas makuha ang kampiyonato sa Commis­sio­ner’s Cup.

Daw mipadayag og mensahe ang Magnolia ug gilubong og 31 puntos ang Converge, 106-75, aron ablihan ang ilang kampan­ya sa Philippine Basketball Association (PBA) Philippine Cup sa dominante nga paagi didto sa Rizal Memorial Coliseum Sabado sa gabii, Marso 16.

Gikan sa mapait nga kapildihan ang Magnolia hapit usa ka buwan ang milabay sa Commissioner’s Cup Finals diin gipaluhod sila sa San Miguel Beermen sa Game 6 sa ilang best-of-seven series.

Gusto nang kalimtan sa Magnolia ang miaging conference ug gisugdan ang bag-ong kampanya og makabungog nga daog.

Ang versatile Magnolia forward Ian Sangalang ang nanguna sa pagpalong sa signal sa Converge gamit ang iyang 17 puntos.

Midugang si Calvin Abueva ug Jio Jalalon og 14 puntos matag-usa.

Wa gyud kapugngi ang opensa sa Magnolia ug milabaw pa kini og 33 puntos sa fourth quarter.

Nagsalimoang ang paglawig karon sa Converge kay napilde na kini og lima ka sunodsunod nga duwa ug wa gyud makatilaw og daog karon nga conference.

Duha nalang ka team ang wala pay daog sa karon nga All-Filipino conference, ang Converge ug Rain or Shine.

Apan bisan pa sa rekord sa FiberXers, si Magnolia coach Chi­to Victolero nagkanayon nga wa gyud sila magkompiyansa.

“We talked about respect from the start of our preparation against Converge, the right approach and the right mindset,” matod ni Victo­lero.

Nitampo pud sa Magnolia si Marc Bar­roca nga adunay 12 puntos, unom ka assists ug lima ka steals.

Ang Converge 1-2 punch nga si Justin Arana ug Alec Stockton nag-combine og 32 puntos samtang ang rookie nga si Bryan Santos, mipuno og 13 puntos.

Sa laing duwa, ang tres ni Juami Tiongson sa nahabi­ling 12 segundos, mituldok sa impresibo nga kadaogan sa Terrafirma Dyip kontra Blackwater Elite, 92-91.

Ang maong itsa mikompleto sa comeback sa Terrafirma nga mi-recover gikan sa pagkalubong og 19 puntos.

Nagtuo pa si Tiongson nga ang iyang itsa igo lang pagtabla sa duwa kay abi niya tulo ang labaw sa kontra.

"Akala ko talaga down three kami that's why I was going for the three-point shot. So when I made the shot, I celebrated a bit," matod sa beterano nga guard.

"My teammates were running towards me and I was thinking, 'Overtime pa tayo a. Bakit kayo nagse-celebrate,'" dugang niini. "But nagulat ako na panalo pala kami."

Naselyo gyud sa Dyip ang kadaogan human mapug­ngi si RK Ilagan sa potential game-winning trey sa final play sa Blackwater.

Si Tiongson mitapos nga adunay 20 puntos alang sa Terrafirma nga misaka ang rekord ngadto sa 3-2 (win-loss).

Si Terrafirma coach Johnedel Cardel miingon nga walay lain siyang gihunahuna nga moitsa sa game-winning shot kundi si Tiongson o ang rookie nga si Stephen Holt.

"We had a ball screen for Juami Tiongson. Akala niya three points (ang lamang), so he took the shot. E, pumasok," matod ni Cardel. "So sabi ko good shot." / RSC