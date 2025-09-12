Magnolia wala’y ikabaylo alang sa No. 1 overall pick

Nahasol ang bag-ong team governor sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots nga si Jason Webb kabahin sa mga pagtuo nga mabalhin ra sa ilang kampo ang No. 1 overall pick sa Terrafirma Dyip nga si big man Geo Chiu.
Gipasabot ni Webb nga aduna siya’y respeto ni 6’9” Chiu apan iyang giklaro nga wala sila’y intensyon nga kuhaon ang two-time UAAP champion gumikan kay abunda na sila og hiramenta sa ilawom nga bahin nga giokupahan na nila ni Ian Sangalang, third-year player Zavier Lucero, James Laput, Russel Escoto, ug Joseph Eriobu.
Sa pagpahigayon pa lang sa Philippine Basketball Association (PBA) 50th Season Rookie Draft, aduna nay hugonhugon nga i-trade dayon sa Terrafirma si Chiu ngadto sa Magnolia.
Dali kini nga gipanghimakak ni Webb, dili gumikan sa lagda nga gidili ang pag-trade sa No. 1 overall pick atol sa draft, kon dili, wala’y ikabaylo ang Hotshots alang kang Chiu.
“I hope they (netizens) could tell us sino ang puwede naming i-trade. Kasi right now wala e,” pasabot ni Webb nga napatik sa Spin.ph.
“Wala kaming nakikita na puwedeng i-trade.” / ESL