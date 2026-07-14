Magpa-checkup sa clinic ‘giatake’, naligsan-patay

Patay na nga nadangat sa Cebu City Medical Center (CCMC) ang usa ka 56-anyos nga lalaki human matumba ang iyang gimanehong e-bike ug maligsan sa kasugat nga dump truck sa C. Padilla Street, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo, alas-9:15 sa buntag niadtong Hulyo 14, 2026.
Ang biktima giila nga si Joel Barcenas, residente sa Sityo Alumnos, Barangay Mambaling, Cebu City.
Giingong padulong unta siya sa usa ka clinic sa Barangay Duljo-Fatima aron magpa-medical checkup.
Base sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office ug sa CCTV footage, ang dump truck nga gimaneho ni Gilbert Ardiente, 42, residente sa Sityo Langub, Barangay Sirao, ug ang e-bike sa biktima nagkasugat gikan sa managlahi nga direksyon.
Sa pag-abot sa maong dapit, kalit nawad-an og kontrol ang e-bike hinungdan nga natumba ang biktima sa kalsada ug nalatayan sa luyo nga ligid sa maong sakyanan.
Nakaangkon ang biktima og grabeng samad sa ulo ug lawas.
Gidala siya sa CCMC apan gideklarar nga dead on arrival.
Padayon pa ang imbestigasyon sa TEU. Gisusi sab sa mga imbestigador ang impormasyon nga posibleng giatake sa kasingkasing ang biktima sa wala pa mahitabo ang aksidente.
Samtang gikustodiya sa TEU ang drayber sa dump truck ug giandaman og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide, samtang nagpadayon ang imbestigasyon sa insidente. / AYB