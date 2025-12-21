Magpabiling luwas panahon sa Pasko

Gilusad sa Department of Health (DOH) Central Visayas Center for Health Development ang “Ligtas Christmas” campaign aron masiguro ang kaluwasan sa publiko ug kahimsog sa panglawas panahon sa selebrasyon sa Pasko ug Bag-ong Tuig.
Ang DOH 7 nagpunting sa tulo ka importanteng kampanya: Tamang Pagkain, Ehersisyo at Disiplina, BiyaHealthy, ug Iwas Paputok.
Si DOH 7 Director Joshua Brillantes nidasig sa publiko sa paghatag og importansiya sa ilang panglawas aron walay matala nga naangol sa pabuto, ingon man dili magpalabi og kaon atol sa selebrasyo sa Pasko og Bag-ong Tuig.
“Let us make this Christmas a celebration of health, hope, and protection,” matud ni Brillantes. “Let us ensure that every child laughs with joy, every parent celebrates with peace of mind, and every community welcomes the new year with renewed strength.”
Sumala ni Brillantes nga ang maayong panglawas mao ang labing nindot nga regalo sa pamilya, ang matag biyahe kinahanglan matapos nga luwas sa panimalay, ug walay selebrasyon nga angay isugal ang kinabuhi o kaugmaon. / DPC