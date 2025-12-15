Magpabuto og armas atol sa holidays mag-atubang og bug-at nga silot

Nimando ang Philippine National Police (PNP) alang sa hugot nga pagpatuman sa one-strike policy batok sa magpabuto og armas atol sa kasaulogan sa Pasko ug pagsugat sa Bag-ong Tuig, isip kabahin sa gipatuman nga heightened alert.
Matod ni PNP Acting Chief Police Lt. Gen. Jose Melencio Nartatez Jr., bisan kinsa—sibilyan man o sakop sa kapulisan—nga masayran o maatlan nga nihimo sa ingon ang mag-atubang og bug-at nga silot nga wa nay ihatag nga second chance.
“This measure is meant to deter irresponsible behavior and prevent injuries and deaths, especially during Christmas and New Year celebrations,” matod pa ni Nartatez niadtong Lunes, Disyembre 15, 2025.
Ang mga silot administratiba mahimong maglakip sa pagkataktak sa serbisyo, pagkakansela sa mga benepisyo, ug permanente nga did-an sa pag-alagad sa bisan unsang posisyon sa gobiyerno, samtang ang mga kasong
kriminal mahimong ipasaka ubos sa Revised Penal Code ug uban pang mga balaudnon, base sa resulta sa imbestigasyon.
Gipahinumdoman usab ni Nartatez ang mga hepe o station commanders ang lakip nga manubag sa nahimong kalapasan sa ilang mga sakop.
Nimando si Nartatez ngadto sa matag hepe nga relibuhan sa ilang katungadanan ug ipaubos sa preventive suspension ang bisan kinsa nga sakop sa polis nga nalambigit sa indiscriminate firing samtang nagpadayon ang imbestigasyon.
Gihangyo sab sa PNP chief ang kooperasyon sa mga lisensyadong sibilyan nga nanag-iya og armas nga gikinahanglan nga adunay disiplina sa kaugalingon ug responsable sa paggamit sa ilang armas.
“During the season of celebration, everyone’s safety is more important. Let us celebrate Christmas and the New Year safely, peacefully, and without anyone getting hurt,” matod pa sa opisyal. / PNA