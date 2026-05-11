Magpakonsulta sa doktor, mas gipadali na

Mas gipadali na ang proseso sa pagkonsulta sa doktor pinaagi sa usa ka bag-ong mobile application nga gitawag og Klinika Hub.
Sa paglunsad niini, gipahibalo sa mga nagpaluyo sa app nga mahimo na nga maka-book og appointment ang mga pasyente pinaagi sa ilang cellphone.
Sa app, makita ang listahan sa mga doktor ug ilang mga espesyalidad nga makapahimo sa pasyente nga makapili ug maka-set og iskedyul daan.
Sumala sa grupo, tumong sa app nga mapakunhod ang dugay nga paghulat sa mga pasyente sa mga klinika pinaagi sa mas organisadong sistema sa appointment.
Apil sab sa ilang gipasiugda ang paggamit og paperless transactions alang sa mga klinika ug doktor nga mogamit sa maong plataporma.
Sa pagkakaron, mahimong ma-download ang Klinika Hub pinaagi sa Google Play Store. / PR