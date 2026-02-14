Magpatuo’ng benepisaryo sa AICS gipasidan-an sa DSWD

Gisubli sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang ilang pasidaan batok sa mga mapahimuslanong indibidwal nga naggamit og peke nga mga dokumento aron makakuha og hinabang gikan sa ilang mga programa, ilabi na sa Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS).
“Mahigpit po naming pinapaalalahanan ang publiko na huwag gumamit ng pekeng identification cards (ID) o anumang falsified na dokumento para lamang makakuha ng tulong mula sa DSWD o sa kahit na anong ahensya ng gobyerno. Ito po ay mahigpit na ipinagbabawal at may kaukulang pananagutan sa ilalim ng ating Revised Penal Code,” matod ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao sa usa ka pamahayag niadtong Sabado.
Ang maong pasidaan giluwatan human sa usa ka hitabo niadtong Pebrero 11, diin usa ka social worker gikan sa DSWD-National Capital Region (NCR) ang nakabantay sa usa ka lalaki nga kliyente nga nisulay sa pagpangayo og medical assistance ubos sa programang AICS.
Nagpakita ang maong kliyente og peke nga Person with Disability (PWD) ID card atol sa interview, apan ang iyang mga tubag wala motakdo sa mga dokumento nga iyang gidala.
“Habang ini-interview ang nasabing kliyente, umamin po sya sa aming social worker na peke ang kanyang mga dokumento kaya’t agad siyang inireport ng DSWD FO (field office) NCR sa Barbosa Police Station para ipa-blotter ,” dugang ni Dumlao.
Nipahimangno usab si Dumlao nga ang bisan kinsa nga mopahimus sa ayuda sa gobiyerno manubag gyud sa balaod.