Magsangka og balik ang Cheetas, Webmasters

Mga duwa karon:
10:30 am- CIT-U batok
SCSC (High School)
12:30 pm- CEC batok PSS
2:00 pm- SHS batok
UC (High School)
3:30 pm- UCLM batok
UP (College)
5:00 pm- BC batok UC
(College)
Protektahan sa Benedicto College (BC) Cheetahs ang ilang paggunit sa solong liderato sa ilang pagpakigsangka og balik sa University of Cebu (UC) Webmasters sa main game sa pagbalik sa aksiyon sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) college basketball sa Sabado sa hapon, Oktubre 17, 2026, sa Cebu Coliseum.
Ang Cheetahs nagpatong sa ibabaw dala ang 7-1 nga rekord samtang ang Webmasters nga adunay 5-3 nga rekord, natanggong sa three-way tie sa ikatulong puwesto kauban ang University of San Carlos (USC) Warriors ug University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars.
Ning ilang ikaduhang engkuwentro, dili ikalimod nga grabe ka inilog ang Cheetahs gumikan kay ilang gipangmakmak ang Webmasters, 67-50, sa premiro nilang sangka niadtong Septiyembre 15.
Gawas niini, ang Cheetahs gikan sab sa tulo ka sunodsunod nga kadaugan diin ang labing ulahi nilang gibiktima mao ang defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers, 64-55, niadtong Oktubre 8.
Ang Cheetahs ni coach BJ Murillo magsalig og maayo nila ni Serge Gabines, John Sabroso, Den Rick Orgong, Jay Cabanero ug Kenneth Babalcon.
Moparang sa nangahisgutan mao ang mga pambato sa Webmasters ni coach Kern Sesante nga sila si Ricofer Sordilla, Luther Leonard, Joseph Nalos, Joshua Baruc ug Maverick Eligoyo.
Sa laing duwa sa college division, magsangka ang parehong nagsalimoang nga University of Cebu Lapu-Lapu Mandaue (UCLM) Webmasters ug University of the Philippines-Cebu (UPC) Fighting Maroons.
Sa high school division, magsangka ang Cebu Institute of Technology University (CIT-U) Junior Wildcats batok San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors sa premirong duwa sugod alas 10:30 sa buntag.
Mosunod ang engkuwentro tali sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons batok PAREF Springdale School (PSS) Titans dayon ang panagsangka sa defending champions Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles batok UC Baby Webmasters. / ESL