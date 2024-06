Magsayo komportable sa super featherweight

Dako og pagsalig ang kampo ni kanhi world champion Filipino Mark Magsayo (25-2, 17KOs) nga molampos ang lumad nga taga Tagbilaran City, Bohol batok kang Mexican Eduardo Ramirez (28-3-3, 13KOs) karong Hunyo 16, 2024 (PH time) sa GMG Grand sa Las Vegas, USA tungod sa usa ka rason – komportable kini sa bag-o niyang timbang.

Mao pa lang kini ang ikaduhang higayon nga moaway sa super featherweight division (130 lbs.) si Magsayo, kinsa kanhi World Boxing Council (WBC) featherweight (126 lbs.) champion.

“This time he can show his speed, his stamina, his power and skill. This time he can show it and he’s comfortable,” matod sa chief trainer ni Magsayo nga si Marvin Somodio nga napatik sa ringtv.com.

Sa premiro niyang away sa super featherweight, si Magsayo nirehistro og 3rd round knockout nga kadaugan batok kang Mexican Isaac Avelar niadtong Disyembre 9, 2023. /ESL