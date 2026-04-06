Magsayo mi-TKO ni McCrory sa 5th round

Niposte og 5th round TKO nga kadaugan si Filipino Mark “Magnifico” Magsayo batok kang Irish Feargal “Fearless” McCrory sa co-main event sa Zuffa Boxing 5 kagahapon sa buntag, Lunes, Abril 6, 2026 (PH time), sa UFC Apex sa Las Vegas, Nevada, USA.
Sa 5th round, nagpauwan og makusog nga mga kumo si Magsayo nga tataw nga nagpatay-og sa kalibotan ni McCrory.
Tungod niini, naahat ang corner ni McCrocy nga ipaundang ang away.
Si Magsayo kinsa kanhi World Boxing Council (WBC) featherweight champion, tataw nga komportable sa iyang bag-ong weight division nga lightweight.
Sa post interview ni Max Kellerman, nagkanayon si Magsayo nga lahi kaayo ang iyang pamati karon nga nisaka siya sa 135 pounds.
“Big difference, the weight, the training camp, the sparring, and everything. I’m strong, powerful. This is my division. This is my prime. This is my weight. Let's go!” matod ni Magsayo nga napatik sa www.gmanews.tv.
Si Magsayo nisaka sa 29-2, 19 KOs nga rekord samtang si McCrory nahagbong sa 17-2, 9KOs nga baraha. / ESL