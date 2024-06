Magsayo midaog batok sa Mexican

Nirehistro og knockdown sa 3rd round si kanhi world champion Filipino Mark Magsayo nga nag­hatag kaniya og agianan paingon sa unanimous decision nga kadaugan batok ni Mexican Eduardo Ramirez kagaha­pon, Hunyo 16, 2024 (PH time) sa MGM Grand A­­re­na sa Las Vegas.

Ang away nahilakip sa undercard sa panagharong nila ni Gervonta Davis batok Frank Martin.

Si Magsayo, kinsa kanhi World Boxing Council (WBC) featherweight champion apan nisagubang na sa iyang ikaduhang tahas sa super featherweight division, nidominar sa scorecards sa tulo ka judges, 97-92, 97-92, ug 99-90.

“It’s a great fight for me. Eduardo is a good fighter,” matod sa lumad nga taga Tagbilaran City, Bohol nga napatik sa www.boxingscene.com.

Sa first round, tataw nga nag-estudyo pa si Magsayo sa away samtang nibuhi na’g makusog nga mga kumo si Ramirez.

Sa 2nd round, hinayhinay na nga gitay-og ni Magsayo ang kalibutan ni Ramirez pinaagi sa iyang left hook nga kumbinasyunan sa iyang tu­ong mga kumo ug double jabs.

Sa 3rd round, gitumba ni Magsayo pinaagi sa iyang tuo nga kumo si Ramirez. Dali ra hinuon nakabangon si Ramirez ug gigamit niya ang ihap sa referee aron maka-recover.

Human niini, tataw nga kontrolado na ni Magsayo ang 10-round nga away.

Sa kadaugan, nanghinaot si Magsayo nga maka-challenge siya ni World Boxing Association (WBA) super featherweight king American Lamont Roach sa sunod niyang tahas.

Si Magsayo, kinsa nagbasi na karon sa Valencia, California, USA, niumento sa 26-2, 17 KOs samtang si Ramirez nahagbong sa 28-4-3, 13 KOs nga baraha. / ESL