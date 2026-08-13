Magsayo moaway sa Garcia-Benn undercard

Mopakita og aksiyon si kanhi world champion Filipino Mark “Magnifico” Magsayo sa undercard sa gikahinamang title defense ni World Boxing Council (WBC) welterweight champion American Ryan Garcia batok kang British Conor Benn karong Septiyembre 13, 2026 (PH time), sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada.
Si Magsayo kinsa kanhi WBC featherweight king, makigbatok ni American Andres Cortes sa usa ka 10-round lightweight bout.
Mao kini ang ikaduhang away ni Magsayo sa bag-o niyang promoter nga mao ang Zuffa Boxing.
Sa labing una niyang away isip sakop sa Zuffa Boxing, si Magsayo nirehistro og makapaukyab nga 5th round TKO nga kadaugan batok kang Feargal McCrory niadtong Abril 2026.
Si Magsayo kinsa kanhi sakop sa nabungkag nga ALA boxing stable sa Sugbo, adunay 29-2, 19KOs nga rekord samtang si Cortes adunay impresibong 25-0, 13KOs nga rekord. / ESL