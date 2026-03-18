Magsayo mobalik og away karong Abril 5

Sagubangon ni kanhi world champion Filipino Mark Magsayo ang labing una niyang away ubos sa bag-o niyang promoter nga Zuffa Boxing karong Abril 5, 2026, batok kang one-time world title challenger Irish Feargal McCrory sa Meta Apex sa Las Vegas, Nevada, USA.
Mao kini ang labing unang pagbalik og away ni Magsayo sulod sa siyam ka mga buwan. Katapusan siyang niaway niadtong Hunyo 19, 2025, diin nidaog siya batok kang Mexican Jorge Mata pinaagi sa unanimous decision.
Si Magsayo, kinsa kanhi sakop sa nabungkag nga ALA Stable sa Dakbayan sa Sugbo, nipirma og kontrata ning bag-uhay lang Zuffa Boxing, usa ka boxing promotional company nga gitukod ni UFC CEO Dana White ug Saudi Arabian General Entertainment Authority chairman Turki Al-Sheikh.
Nahimong world champion si Magsayo niadtong 2022 human niya nailog ang World Boxing Council (WBC) featherweight title gikan ni American Gary Russell Jr.
Sa labing una niyang pagdepensa sa titulo, napakyas dayon si Magsayo pinaagi sa split decision batok kang Mexican Rey Vargas.
Si Magsayo adunay 28-2, 18KOs nga rekord samtang si McCrory adunay 17-1, 9KOs nga baraha. / ESL