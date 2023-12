Magsayo nag-ampo alang sa kontra

Nag-ampo si kanhi world champion Filipino Mark “Magnifico” Magsayo nga luwas ra ang kahimtang sa iyang labing ulahing kontra nga si Mexican Isaac Avelar, kinsa brutal niyang gi-knockout sa 3rd round niadtong Dominggo, Disyembre 10, 2023 (PH time) sa Long Beach, California.

Gipasabot ni Magsayo nga bisan unsa ka grabe ang binukbokay nilang mga boksidor, magsuonay lang gihapon ang ilang trato sa usa’g usa inig gawas sa ring.

“We are fighting for our families and our countries. I hope Isaac is okay,” asoy ni Magsayo sa usa ka interbyo nga napatik sa www.philboxing.com.

Sa sayong bahin sa 3rd round, napatumba na ni Magsayo si Avelar pinaagi sa kumbinasyon nga mga kumo.

Nakabarog pa si Avelar human niini apan dihang antimano kining naigo sa solidong left hook ni Magsayo, grabe ang pagkatikangkang niini.

Nawad-an og panimuot si Avelar ug taodtaod pa kining naulian. Gidala sa ospital si Avelar human sa away.

Si Magsayo nisaka sa 25-2, 17KOs nga rekord samtang si Avelar natagak sa 17-7, 10KOs nga baraha.