Magsayo nakauyon sa Zuffa Boxing

Gihangop ni kanhi world champion Filipino Mark Magsayo ang giingong bag-ong panahon sa boksing diin ibaylo niini ang tradisyunal nga multi-belt system ngadto sa usa na lang ka bakus nga iya sa Zuffa Boxing, taho sa www.gmanews.tv.
Naganahan si Magsayo sa sistema sa Zuffa Boxing gumikan kay aduna lang kini usa ka world ranking ug usa ka world champion sa matag weight division dili sama sa tradisyunal nga sestima nga adunay kaugalingong world ranking ug world champion ang upat ka mahorihiyang boxing bodies.
Sa tradisyunal nga pamaagi, kinahanglang mahurot pagsakmit sa usa ka boksidor ang mga titulo sa World Boxing Association (WBA), World Boxing Council (WBC), World Boxing Organization (WBO) ug International Boxing Federation (IBF) aron matawag og undisputed champion sa usa ka weight division.
Apan sa Zuffa Boxing nga sistema, ikonsiderar na ang boksidor nga undisputed champion kon maangkon niini ang titulo sama sa Ultimate Fighting Championship (UFC).
Wala pa man tuod nagpagawas og opisyal nga ranking ang Zuffa Boxing apan tinguha ni Magsayo nga mopatigbabaw siya sa iyang timbang nga lightweight inig gawas niini.
Ang nagporma sa Zuffa Boxing mao sila si UFC CEO American Dana White ug Turki Al-Sheikh, kinsa maoy chairman sa General Entertainment Authority (GEA) sa Saudi Arabia. / ESL