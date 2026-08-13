Magsuon nga ‘bata-bata’ sa piniriso, sikop sa buy-bust

Nadakpan sa mga operatiba sa Regional Police Drug Enforcement Unit (RPDEU) 7 ang magsuon nga gitudlong “bata-bata” sa usa ka drug personality nga priso sa buy-bust operation sa Rainbow Village, Brgy. Kinasang-an, Dakbayan sa Sugbo, alas 11:55 sa buntag, Agusto 11, 2026.
Nailhan ang mga gipangposasan nga silang Jhonnas Dacay, 32, ug ang iyang manghod nga si Joselino, 30, pulos molupyo sa Sityo Cacao sa maong barangay.
Nakuha gikan sa magsuon ang gibanabana nga 40 gramos nga gituohang shabu nga nagbalor og P272,000.
Base sa background investigation sa kapulisan, ang amo sa magsuon nga piniriso maoy magmando kanila kon dunay dinagko nga order sa drugas. / AYB